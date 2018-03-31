Полиция Баку о митинге так называемого "Нацсовета"
31 марта 2018 17:24 186
В субботу на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе Баку прошел согласованный с Исполнительной властью Баку митинг структуры, именуемой "Национальный совет демократических сил". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Как говорится в сообщении Главного управления полиции Баку (ГУП), в митинге, который длился с 15:00 до 17:00, приняли участие до 1 200 членов и сторонников партии "Народного фронта Азербайджана", партий "Мусават" и "Халг", движений Союза мусульман, "NİDA", а также ряда проопозиционных неправительственных и молодежных организаций.
Во время митинга не было зафиксировано случаев грубого нарушения общественного порядка и правопорядка, говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!