Турецкий депутат: 31 марта - день, который не должен забывать весь тюркский мир

31 марта - день, который не должны забывать не только граждане Азербайджана, но и весь тюркский мир. Об этом сказал Trend в субботу глава парламентской группы дружбы "Турция-Азербайджан" Недждет Унувар.

"Этот день символизирует жестокое убийство тысячи наших братьев в Азербайджане со стороны армян. Этот символический день объясняет нечеловеческий метод расправы, совершенный против одной нации ровно 100 лет назад", - сказал Унувар.

"Очень печально, что многие страны умалчивают об этом несмотря на то, что есть тысячи документов, видео и фотографий, подтверждающих преступления геноцида, которым подвергался Азербайджан за последние 100 лет много раз и во многих местах", - добавил он.