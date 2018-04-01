В Баку состоялась презентация книги «Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ» - ФОТО

31 марта состоялось мероприятие в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев 1918 года. Оно было организовано Аппаратом омбудсмена совместно с Бакинским государственным университетом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

На мероприятии с участием официальных лиц государства и правительства, депутатов Милли Меджлиса, руководителей высших учебных заведений и медиа-структур, представителей правовой общественности, ученых состоялась презентация книги декана юридического факультета Бакинского государственного университета, доктора юридических наук, профессора Амира Алиева "Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ".

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах геноцида. Омбудсмен Эльмира Сулейманова рассказала о политике геноцида, на протяжении веков планомерно осуществляемой армянскими националистами против азербайджанцев. Она отметила работу, проводимую нашим государством, в частности, Фондом Гейдара Алиева по доведению до мировой общественности правды об Азербайджане. Омбудсмен рассказала о значении книги "Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ", изданной на азербайджанском, французском, английском, русском и турецком языках. Было отмечено, что издание книги на 5 языках имеет чрезвычайно важное значение для признания преступлений, совершаемых армянами на протяжении истории против азербайджанцев, с точки зрения дачи политико-правовой оценки данному вопросу. Защита международного права, а также обеспечение международного мира и безопасности во многом зависят и от деятельности в области борьбы с преступлениями международного характера, в частности с терроризмом. Вместе с тем, следует также учитывать и взаимосвязь в современный период терроризма с транснациональными преступлениями. Именно с этой точки зрения автор проанализировал в книге террористическое преступление, как умышленное действие, совершенное против мира и безопасности. Он рассмотрел террористические акты армян против азербайджанцев с трех аспектов - как нарушение принципов международного права, общественно-опасное деяние, взаимосвязанное с совершенными международными преступлениями, и просто как террористическое преступление.

Выступивший на мероприятии председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев отметил, что совпадение издания книги с сегодняшним днем является очень большим событием. Это чрезвычайно важное событие для правовой общественности Азербайджана, в целом, для всех граждан страны. Председатель Конституционного суда отметил, что великий лидер Гейдар Алиев в своем историческом Указе "О геноциде азербайджанцев" от 26 марта 1998 года дал политико-правовую оценку геноциду 31 марта. Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О столетии геноцида азербайджанцев 1918 года" позволило нам еще раз взглянуть на эти события с научной, гуманной и общечеловеческой точек зрения. Рецензентами книги являются очень авторитетные люди в области международного права. А это, в свою очередь, является формой доведения до международного сообщества несправедливости, совершенной против Азербайджана.

Фархад Абдуллаев сказал, что, в книге подробно проанализированы факты грубого нарушения Арменией международного гуманитарного права, говорится о несправедливости, с которой столкнулся Азербайджан, несмотря на определенные моменты, отраженные в постановлениях, резолюциях влиятельных международных организаций, в том числе в постановлениях Европейского суда.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова отметила, что 31 марта - день геноцида азербайджанцев - одна из самых болезненных страниц нашей истории. Факты, отраженные в дошедших до нас исторических документах о резне, совершенной армянами в Азербайджане в те годы, свидетельствуют о беспощадном убийстве азербайджанцев в Шамахе, Губе, Мугани, Зангезурском уезде, Карабахе, Иреванской губернии и других территориях страны, разграблении и разрушении городов и сел. Подписанным в 1998 году Указом Общенационального лидера Гейдара Алиева 31 марта ежегодно отмечается на государственном уровне как День геноцида азербайджанцев.

Важно отправить эту книгу в посольства Азербайджана в зарубежных странах, провести в этих странах "круглые столы" по данному вопросу, разместить на сайтах медиа-структур международного уровня материалы, вошедшие в это издание, отметила Хиджран Гусейнова. Председатель комитета подчеркнула, что необходимо создать портал, посвященный геноциду 31 марта, и размещать на нем такие научные произведения.

Председатель Совета аксакалов Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Фаттах Гейдаров, действительный член Академии правовых наук Украины Олег Зайчук, председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель парламентского комитета по вопросам общественных объединений и религиозных образований Сиявуш Новрузов, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Эльчин Ахмедов, украинский профессор Леонид Тимченко, профессор Казанского федерального университета Российской Федерации Адель Абдулин, директор Института государства и права Казахстана, президент Казахстанской ассоциации международного права Арон Салимгерей поделились своим мнением о книге. Было особо отмечено значение издания книги на различных языках.

Отмечалось, что целью политики геноцида, этнической чистки и депортации, планомерно осуществляемой армянскими националистами и их покровителями против азербайджанцев в течение более чем двух столетий, было изгнание азербайджанцев с их исторических земель и создание на этих территориях "великой Армении". Одной из самых чудовищных кровавых трагедий, совершенных армянами, является геноцид азербайджанцев в марте 1918 года, который имел тяжкие последствия. Только о геноциде, учиненном в городе Шамаха и соседних с ним селах, в архивах сегодня имеется около тысячи страниц исследовательских материалов, что еще раз свидетельствует о масштабе трагедии. История доказала, что армянские националисты и впоследствии не отказались от своих грязных намерений, с жестокостью подвергали мирных азербайджанцев массовой расправе, прибегали к различным средствам, чтобы скрыть свои преступления, сфальсифицировать события.

Выступивший в заключение автор Амир Алиев сказал, что основной целью создания книги "Азербайджан под прицелом международных преступлений: правовой анализ" является анализ в правовом аспекте вопросов, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, идей, выдвинутых в целенаправленной политике Общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что внешняя политика Азербайджанского государства направлена на утверждение норм международного права: "Поэтому передо мной как ученым-правоведом стояла одна важная цель. Я должен был использовать свои знания и исследования в области международного права в этом направлении на основе исследований, проводимых в азербайджанском обществе, материалов, полученных у иностранных ученых. Это мой гражданский долг".