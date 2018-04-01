Депутат: Ни одна нация не может жить и существовать в Армении

Ни у одной нации нет возможности жить и существовать в Армении. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Асим Моллазаде, комментируя результаты опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center, передает Day.Az.

Результаты опроса признали Армению самой нетолерантной страной по отношению к евреям в Центральной и Восточной Европе.

"На самом деле Армения - моноэтническое государство. В Армении ни у одного представителя какой-либо нации нет возможности нормально жить. Наглядным примером этому являются деяния, совершенные армянами против азербайджанцев", - сказал депутат.

Он также считает, что в Армении существует некий исторический антисемитизм, и это отражает ненависть армян ко всем нациям и религиям.

"И поэтому результаты этого опроса можно считать вполне реальными. Международная общественность должна учитывать это, оценивая политику Армении", - добавил Моллазаде.

Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center в течение года в 18 странах Центральной и Восточной Европы, среди государств Центральной и Восточной Европы Армения была признана самой нетолерантной страной по отношению к евреям.