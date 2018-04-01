За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать 603 международных наблюдателя
1 апреля 2018 16:16 134
Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошли регистрацию 603 международных наблюдателя. Об этом Trend сообщили в воскресенье в ЦИК, передает Day.Az.
Как отметили в Комиссии, за выборами будут наблюдать 52 представителя международных организаций. "Наблюдатели, которые прибудут в Азербайджан, будут представлять 54 страны", - добавили в ЦИК.
Для наблюдения в окружных избирательных комиссиях прошли регистрацию 55 965 местных наблюдателей.
Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!