За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать 603 международных наблюдателя

Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошли регистрацию 603 международных наблюдателя. Об этом Trend сообщили в воскресенье в ЦИК, передает Day.Az.

Как отметили в Комиссии, за выборами будут наблюдать 52 представителя международных организаций. "Наблюдатели, которые прибудут в Азербайджан, будут представлять 54 страны", - добавили в ЦИК.

Для наблюдения в окружных избирательных комиссиях прошли регистрацию 55 965 местных наблюдателей.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.