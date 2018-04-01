На президентских выборах в Азербайджане будет действовать 5641 избирательный участок

1 апреля 2018 17:11

Определилось точное количество избирательных участков, которые будут действовать на президентских выборах в Азербайджане 11 апреля.

Как сообщили Trend в воскресенье в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), для голосования избирателей будут действовать 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков, передает Day.Az.

В целом в республике будет действовать 5641 избирательный участок по 125 избирательным округам.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.

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