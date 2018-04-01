На президентских выборах в Азербайджане будет действовать 5641 избирательный участок
1 апреля 2018 17:11 166
Определилось точное количество избирательных участков, которые будут действовать на президентских выборах в Азербайджане 11 апреля.
Как сообщили Trend в воскресенье в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), для голосования избирателей будут действовать 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков, передает Day.Az.
В целом в республике будет действовать 5641 избирательный участок по 125 избирательным округам.
Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!