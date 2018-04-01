Эльман Насиров о новых возможностях для развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Визит Президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан и подписанные документы свидетельствуют о стратегическом характере отношений между двумя странами.



Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Насиров отметил, что повышение уровня сотрудничества важно для обеих стран.

"Стратегическое партнерство проявляет себя в том, что стороны поддерживают позиции другдруга в фундаментальных вопросах. Для Азербайджана самый фундаментальный вопрос связан с агрессивной и захватнической политикой Армении. Иран в данном вопросе поддерживает позицию Азербайджана, и данная позиция опирается на принцип территориальной целостности международного права. Иран не принимает другого, отличного от данного принципа. В то же время, Азербайджан поддерживает вопросы, связанные с Ираном в международных организациях, и это может являться показателем положительного развития двусторонних отношений. За последние четыре года президенты Азербайджана и Ирана встретились 11 раз. За этот период Президент Азербайджана Ильхам Алиев четыре раза совершал визит в Иран. Президент Ирана же за тот же период трижды был в Азербайджане. Эти показатели дают право говорить, что политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне", - сказал депутат.

Депутат сказал, что связи между Ираном и Азербайджаном во многих областях, в том числе в культурной, гуманитарной, сферах транспорта, энергетики, туризма имеют высокие темпы развития.

"В сфере туризма началась новая тенденция развития. Азербайджанская сторона уже приняла решение об упрощении процесса выдачи виз. Это уже обеспечило приток туристов в страну. В 2017 году более 360 тысяч туристов из Ирана прибыли в Азербайджан. Кроме того, реализуется проект Север-Юг. Работы по проекту, связанные с азербайджанской стороной завершены. В рамках визита президента Ирана в Азербайджан подписано соглашение о финансировании строительства железной дороги Астара-Решт", - добавил Насиров.

По его мнению, нынешняя встреча президентов Азербайджана и Ирана откроет новые возможности для развития сотрудничества.