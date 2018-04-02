Нокдаун Армении в первом раунде освобождения оккупированного Карабаха. Два года после апрельских боев

Исполняется 2 года с периода событий, которые стали славной страницей в истории Азербайджана. В связи "с апрельской войной" в 2016 году в Нагорном Карабахе в Московском центре Карнеги известный политический эксперт России Алексей Малашенко, в ответ на вопрос, в чью пользу закончился первый раунд военного противостояния, ответил так: "В первом раунде военного противостояния в Нагорном Карабахе Азербайджан отправил Армению в нокдаун".

А все началось, когда в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года, и в течение дня, все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате были убиты шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В ответ на провокации армянских оккупационных сил ВС Азербайджана осуществили ограниченную военную операцию по ликвидации огневых точек противника. В операции были задействованы силы двух мотострелковых бригад, которым были приданы отдельные подразделения горных стрелков и сил специального назначения. Их поддерживали два дивизиона артиллерии и РСЗО на каждом из направлений, которые "работали" главным образом по переднему краю вражеской обороны, а также по отдельным важным инфраструктурным объектам на глубине до 10 км.

В ходе четырехдневных боев наши подразделения прорвали первую оборонительную линию армян, освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые представляли угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под полный контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района, позволяющая контролировать обширную территорию и дороги в направлении Агдере-Мадагиз. Азербайджанские солдаты и офицеры с низменности штурмовали линию обороны на высотках, возводившиеся более 20 лет. Была впервые апробирована новая тактика - выход спецподразделений в глубокий тыл врага и активное использование артиллерии.

Благодаря героизму частей специального назначения Азербайджана вся система передовых постов армянских оккупационных войск в Карабахе рухнула в течение нескольких часов. Несмотря на потери, азербайджанский спецназ продемонстрировал два важнейших качества.

Первое - это высокий уровень взаимодействия с другими родами войск, в первую очередь с артиллерийскими дивизионами; был продемонстрирован хороший уровень корректировки огня артиллерии и РСЗО, в том числе и по объектам, находящимся в тылу врага.

Второе - способность дерзко и автономно выполнять поставленные задачи, заходя в тыл позиций противника на глубину до 20 км. Это было продемонстрировано, как в направлении Талыша, так и в последнюю ночь противостояния, когда части азербайджанского спецназа действовали на подступах к Физули и Джебраилу.

Противник бежал и был вынужден сдать важнейшие в стратегическом плане плацдармы, с которых в случае действительно крупномасштабного азербайджанского наступления начнется крушение всей линии обороны ВС Армении в Нагорном Карабахе. Апрельские успехи азербайджанской армии на карабахском фронте ввергли в панику правящие круги Армении, которые в связи с поражением разогнали весь свой генералитет. В Ереване поняли, что в противостоянии с Азербайджаном один на один, они обречены на сокрушительный крах, равно как и обречена провалу осуществляемая ими политика оккупации азербайджанских земель.

Вечная память героям Азербайджана.

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета "Baku Network", доктор философии

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