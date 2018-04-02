Армения начала открыто преследовать атеистов - ПОДРОБНОСТИ

На днях на сайте министерства юстиции Армении была размещена "Стратегия военно-патриотического воспитания учащихся", разработанная министерством образования. Этот странный документ сразу стал предметом критики.

Стратегия собирается внедрять патриотизм среди армянской молодежи, борясь с "внутренними вызовами". Среди этих вызовов, как сообщает издание "Аравот", "наличие граждан, не желающих защищать родину, безразличие к военной службе и военным профессиям, тенденция приобщения к чужой культуре, недисциплинированность и невоспитанность, рост среди детей школьного возраста (особенно старшей школы) явлений порочного уличного поведения (использование порочного уличного сленга и соответствующие поведенческие проявления), эмиграция, обусловленное вышеперечисленными факторами медленное развитие экономики, наркомания, токсикомания, половая извращенность".

Однако в этом изощренном документе нет еще одного "внутреннего вызова", с которым в Армении борются в патриотических целях давно и жестко. Речь об атеистах и лицах, не признающих Армянскую апостольскую церковь средоточием "армянской идентичности".

Идеологи, истерично борющиеся за свою "идентичность" и уже принесшие в жертву этой борьбе многие тысячи жизней, в последние годы очень жестко взялись за соотечественников, этой схеме не соответствующих. Особенно ощущает это на себе молодежь. Не так давно мы рассказывали о солдате, которого командиры, применяя давление и карательные меры, заставляют стать последователем Армянской апостольской церкви.

А сегодня еще одну совершенно жуткую историю рассказало издание Epress.am.

Вечером 23 марта в родительский дом 16-летнего жителя армянского города Раздан в Котайкской области Вовы Д. прибыли трое полицейских и, сославшись на его предпризывной возраст и необходимость проведения очередных проверок, увезли в Ереван. По мнению парня, о том, что он атеист, полицейские узнали благодаря его странице в соцсети "Фейсбук": на пути в столицу они пытались "наставить его на путь истинный" и вернуть в лоно Армянской апостольской церкви. Вова рассказал Epress.am подробности инцидента.

"Была пятница, я пошел в магазин. Когда уже возвращался, позвонила мама, спросила, где я. Разговаривая с ней, услышал мужские голоса. Подумал, что у нас гости, и поспешил домой. Войдя, увидел троих незнакомцев, только один из них был в полицейской униформе". По словам Вовы, матери сказали, что возникли какие-то проблемы с предпризывными проверками и нужно провести еще одну: "У меня проблемы с легкими, подумал, что дело в этом. Мама сказала, что тоже едет, но ей отказали. До этого момента я действительно думал, что меня везут на проверку". К 21:00 Вову сажают в машину и везут в Центр содействия детям Армянского фонда помощи в Ереване (АФП).

"Уже в машине их вопросы изменились. Сказали, что узнавали в школе, собрали обо мне сведения. Позже я понял, что все разговоры о военкомате были мифом".

В Центре Вове сообщили, что он должен там остаться: "Я сразу разозлился, сказал, что не останусь. Спросил, кто дал согласие, чтобы меня привезли сюда, мои родители не со мной. Полицейские сказали, что разрешение дал участковый инспектор.

У меня возникли проблемы с нервной системой, даже по ночам не спал, не ел, пил только воду".

От проживающих в Центре детей Вова узнал, что там в основном содержатся дети из социально необеспеченных семей и сироты: "Но у меня в семьей не было никаких проблем. В Центре ко мне относились хорошо, предложили поесть, но я ничего не ел. Дети уже легли спать, я отказался, меня отвели в зал. Сидя я поспал максимум полчаса".

По его словам, тогда полицейские отобрали у него сотовый, вернули только на следующее утро. "Позвонил маме, сказал, что, вероятно, останусь там до понедельника, попросил привезти одежду и еду. Потом вспомнил одного знакомого, который мог меня оттуда вызволить. Позвонил ему, попросил сделать так, чтобы меня увезли оттуда. По их словам, там я должен был оставаться 2 дня, пока не придет психолог и не поговорит со мной".

Вова оставался в офисе Армянского фонда помощи до 17:00 24 марта, затем после вмешательства знакомых полицейские отвезли его обратно в Раздан.

В дороге они вели себя грубо. Спрашивали о его атеизме.

"Вы не представляете, как они меня допрашивали. Говорили: это ненормально, ты должен думать, как мы, поэтому мы хотим дружить с тобой, чтобы ты достиг нашего образа мыслей. Спрашивали: почему ты не хочешь стать христианином".

26 марта стражи правопорядка прибыли в дом семьи, сказав, что Вову снова должны отвезти на проверку. Они аргументировали это тем, что в прошлый раз психолога не было на месте.

Визиты стражей правопорядка, однако, продолжались. На следующий день они сказали, что хотят побеседовать с парнем "просто по-дружески".

"Сказали "хотим помочь тебе, разбудить в тебе все то, что поможет гордиться образом армянина". Наверно, видели мои посты в Фейсбуке, им показалось, что я состою в какой-то секте и у меня какие-то связи с ними. Одним словом, сказал, что это не так, я просто атеист. Но они постоянно говорили: почему ты не хочешь стать христианином?".

Интерес полицейских Вова связывает со своей внешностью, которая отличается от внешности сверстников, они, по его словам, "сразу меня заприметили". "Со мной мало кто общается из-за того, что я - атеист. Наверно, это стало одной из причин, наверно, этот слух дошел до полиции. Потом, может, проверили мою страницу в Фейсбуке, увидели, что я отметил свою асексуальность, сделали какие-то выводы и решили, что у меня есть какая-то проблема", - говорит Вова.

Корреспондент Epress.am поинтересовался у офиса Армянского фонда помощи, на каком основании полицейские привезли к ним юношу. Здесь сказали, что лицо, уполномоченное отвечать на подобные вопросы, в отъезде, и предложили сделать официальный запрос, на который ответят по возвращении сотрудника...

Вот такая безобразная история, у которой пока что нет конца. То есть атеиста Вову могут в любой момент снова увезти из дома и "наставлять на путь истинный" присущими армянским ксенофобам методами. Это темная, прежде замалчивавшаяся сторона армянской действительности является яркой иллюстрацией к идеологии, внедряемой в умы армянского народа. Эта идеология проповедует ненависть не только к внешним врагам, но и к согражданам, которые чем-то отличаются от образа "истинного армянина".

Так что на вопрос, кому в Армении жить хорошо, можно смело отвечать - никому.

Зульфугар Ибрагимов