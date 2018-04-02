Армения начала открыто преследовать атеистов - ПОДРОБНОСТИ

2 апреля 2018 21:26

На днях на сайте министерства юстиции Армении была размещена "Стратегия военно-патриотического воспитания учащихся", разработанная министерством образования. Этот странный документ сразу стал предметом критики.

Стратегия собирается внедрять патриотизм среди армянской молодежи, борясь с "внутренними вызовами". Среди этих вызовов, как сообщает издание "Аравот", "наличие граждан, не желающих защищать родину, безразличие к военной службе и военным профессиям, тенденция приобщения к чужой культуре, недисциплинированность и невоспитанность, рост среди детей школьного возраста (особенно старшей школы) явлений порочного уличного поведения (использование порочного уличного сленга и соответствующие поведенческие проявления), эмиграция, обусловленное вышеперечисленными факторами медленное развитие экономики, наркомания, токсикомания, половая извращенность".

Однако в этом изощренном документе нет еще одного "внутреннего вызова", с которым в Армении борются в патриотических целях давно и жестко. Речь об атеистах и лицах, не признающих Армянскую апостольскую церковь средоточием "армянской идентичности".

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Идеологи, истерично борющиеся за свою "идентичность" и уже принесшие в жертву этой борьбе многие тысячи жизней, в последние годы очень жестко взялись за соотечественников, этой схеме не соответствующих. Особенно ощущает это на себе молодежь.  Не так давно мы рассказывали о солдате, которого командиры, применяя давление и карательные меры, заставляют стать последователем Армянской апостольской церкви.

А сегодня еще одну совершенно жуткую историю рассказало издание Epress.am.

Вечером 23 марта в родительский дом 16-летнего жителя армянского города Раздан в Котайкской области Вовы Д. прибыли трое полицейских и, сославшись на его предпризывной возраст и необходимость проведения очередных проверок, увезли в Ереван. По мнению парня, о том, что он атеист, полицейские узнали благодаря его странице в соцсети "Фейсбук": на пути в столицу они пытались "наставить его на путь истинный" и вернуть в лоно Армянской апостольской церкви. Вова рассказал Epress.am подробности инцидента.

"Была пятница, я пошел в магазин. Когда уже возвращался, позвонила мама, спросила, где я. Разговаривая с ней, услышал мужские голоса. Подумал, что у нас гости, и поспешил домой. Войдя, увидел троих незнакомцев, только один из них был в полицейской униформе". По словам Вовы, матери сказали, что возникли какие-то проблемы с предпризывными проверками и нужно провести еще одну: "У меня проблемы с легкими, подумал, что дело в этом. Мама сказала, что тоже едет, но ей отказали. До этого момента я действительно думал, что меня везут на проверку". К 21:00 Вову сажают в машину и везут в Центр содействия детям Армянского фонда помощи в Ереване (АФП).

"Уже в машине их вопросы изменились. Сказали, что узнавали в школе, собрали обо мне сведения. Позже я понял, что все разговоры о военкомате были мифом".

В Центре Вове сообщили, что он должен там остаться: "Я сразу разозлился, сказал, что не останусь. Спросил, кто дал согласие, чтобы меня привезли сюда, мои родители не со мной. Полицейские сказали, что разрешение дал участковый инспектор.

У меня возникли проблемы с нервной системой, даже по ночам не спал, не ел, пил только воду".

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От проживающих в Центре детей Вова узнал, что там в основном содержатся дети из социально необеспеченных семей и сироты: "Но у меня в семьей не было никаких проблем. В Центре ко мне относились хорошо, предложили поесть, но я ничего не ел. Дети уже легли спать, я отказался, меня отвели в зал. Сидя я поспал максимум полчаса".

По его словам, тогда полицейские отобрали у него сотовый, вернули только на следующее утро. "Позвонил маме, сказал, что, вероятно, останусь там до понедельника, попросил привезти одежду и еду. Потом вспомнил одного знакомого, который мог меня оттуда вызволить. Позвонил ему, попросил сделать так, чтобы меня увезли оттуда. По их словам, там я должен был оставаться 2 дня, пока не придет психолог и не поговорит со мной".

Вова оставался в офисе Армянского фонда помощи до 17:00 24 марта, затем после вмешательства знакомых полицейские отвезли его обратно в Раздан.

В дороге они вели себя грубо. Спрашивали о его атеизме.

"Вы не представляете, как они меня допрашивали. Говорили: это ненормально, ты должен думать, как мы, поэтому мы хотим дружить с тобой, чтобы ты достиг нашего образа мыслей. Спрашивали: почему ты не хочешь стать христианином".

26 марта стражи правопорядка прибыли в дом семьи, сказав, что Вову снова должны отвезти на проверку. Они аргументировали это тем, что в прошлый раз психолога не было на месте.

Визиты стражей правопорядка, однако, продолжались. На следующий день они сказали, что хотят побеседовать с парнем "просто по-дружески".

"Сказали "хотим помочь тебе, разбудить в тебе все то, что поможет гордиться образом армянина". Наверно, видели мои посты в Фейсбуке, им показалось, что я состою в какой-то секте и у меня какие-то связи с ними. Одним словом, сказал, что это не так, я просто атеист. Но они постоянно говорили: почему ты не хочешь стать христианином?".

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Интерес полицейских Вова связывает со своей внешностью, которая отличается от внешности сверстников, они, по его словам, "сразу меня заприметили". "Со мной мало кто общается из-за того, что я - атеист. Наверно, это стало одной из причин, наверно, этот слух дошел до полиции. Потом, может, проверили мою страницу в Фейсбуке, увидели, что я отметил свою асексуальность, сделали какие-то выводы и решили, что у меня есть какая-то проблема", - говорит Вова.

Корреспондент Epress.am поинтересовался у офиса Армянского фонда помощи, на каком основании полицейские привезли к ним юношу. Здесь сказали, что лицо, уполномоченное отвечать на подобные вопросы, в отъезде, и предложили сделать официальный запрос, на который ответят по возвращении сотрудника...

Вот такая безобразная история, у которой пока что нет конца. То есть атеиста Вову могут в любой момент снова увезти из дома и "наставлять на путь истинный" присущими армянским ксенофобам методами. Это темная, прежде замалчивавшаяся сторона армянской действительности является яркой иллюстрацией к идеологии, внедряемой в умы армянского народа. Эта идеология проповедует ненависть не только к внешним врагам, но и к согражданам, которые чем-то отличаются от образа "истинного армянина".

Так что на вопрос, кому в Армении жить хорошо, можно смело отвечать - никому.

Зульфугар Ибрагимов

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