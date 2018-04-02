МИД Азербайджана: Освобождение оккупированных азербайджанских территорий неизбежно

"Как часть начатой Арменией против Азербайджана войны, политики оккупации и агрессии, 2 апреля 1993 года армянские вооруженные силы оккупировали Кельбаджарский район. Наступательная операция для оккупации Кельбаджарского района, расположенного за пределами Нагорно-карабахского региона Азербайджана, в основном, осуществлялась с территории Армении, и при наступлении были применены тяжелая артиллерия, вертолеты Ми-24 и военные самолеты", - говорится в заявлении.

Как отмечается, в результате оккупации подверглись этнической чистке и были изгнаны с родных земель 60 тысяч жителей Кельбаджарского района, 511 мирных жителей были убиты, 321 человек - взят в заложники и пропал без вести. В настоящее время свыше 70 тысяч жителей Кельбаджарского района проживают в различных регионах Азербайджана. В ходе оккупации было уничтожено и разграблено личное имущество жителей района, армянские вооруженные силы разграбили и разрушили райцентр, около 150 сел, десятки культурно-исторических памятников, музей, санаторий "Истису", более 110 библиотек, около 100 школ, девять детсадов и больниц, Кельбаджарский исторический музей, имевший уникальную коллекцию старинных монет, старинное кладбище, албанский храм и другие албанские церкви в селе Ванг, крепости Лок, Улухан, Галабойну, мечети в самом городе Кельбджар и селах, мост Таглыдаш, Дом культуры имени ашуга Шамшира. Был нанесен большой ущерб богатому материально-культурному наследию района.