Азербайджанская армия провела боевые стрельбы в прифронтовой зоне - ФОТО - ВИДЕО

2 апреля 2018 13:12

В ходе учений ракетных и артиллерийских соединений и подразделений азербайджанской армии, проходящих на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне, согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, проведен этап с боевой стрельбой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник,  передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.

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Raket və artilleriya bölmələri təlimlərinin döyüş atışlı mərhələsi icra olunub - 02.04.2018

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