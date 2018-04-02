Азербайджанская армия провела боевые стрельбы в прифронтовой зоне - ФОТО - ВИДЕО

В ходе учений ракетных и артиллерийских соединений и подразделений азербайджанской армии, проходящих на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне, согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава, проведен этап с боевой стрельбой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.

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