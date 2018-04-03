Провал на всех фронтах, а шуты-радикалы никак не уймутся

На сегодняшней день радикальная оппозиция, часть которой объединилась в так называемый "Национальный совет", а другая - сосредоточилась в партии "Мусават", считает себя средоточием "оппозиционности" в Азербайджане. Во всяком случае они по какой-то причине считают, что прибрали к рукам все оппозиционное поле страны.

Но можно ли считать по существу оппозиционными политиками ключевые фигуры так называемого "Национального совета" Али Керимли, Джамиля Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли и главу "Мусават" Арифа Гаджилы? Это вряд ли.

По уровню политической грамотности эти политиканы являются карикатурой на оппозицию. Они не могут предложить что-то новое и адекватное стремительно меняющейся ситуации, ибо смотрят на мир через призму своих устарелых убеждений, которые сложились и застыли в далеких девяностых. Популизм уже не имеет эффекта, высокопарные заявления воспринимаются как обычное фразерство и краснобайство. Чтобы стать настоящей оппозицией, сегодня надо быть подготовленными к ней не только политически, но и морально, и интеллектуально. Еще иметь хоть чуточку доли поддержки у народа, а не только у заморских боссов.

Азербайджанский народ давно понял: радикалы под маской оппозиционных политиков пытаются внести разлад в общество, дестабилизировать страну.

Все затеи радикальной оппозиции провалились, начиная с неудавшихся попыток проведения "массовых митингов", которые не выдерживают никакой критики, поскольку комично малочисленны, неинтересны и безынициативны.

К ним потеряли интерес даже рядовые члены так называемого "Национального совета" и партии "Мусават". Любая их "инициатива" вызывает у соратников только чувство недоумения и говорит о бездарности "предводителей". Идей никаких, инициатив и программ нет и в помине.

Огромное желание подзаработать на дискриминации имиджа Азербайджана есть и у так называемых "любителей Родины из-за рубежа".

Это та самая азербайджанская псевдооппозиция, кормящаяся в статусе "политэмигрантов" за рубежом. Их обязанность перед хозяевами - по приказу моментально включаться в антиазербайджанские кампании, участвовать в акциях, очерняющих Азербайджан и извращать происходящее на родине до неузнаваемости.

Трагедия этих людей в том, что в их деятельности очень заинтересована Армения, для которой большая находка так называемые азербайджанские "политэмигранты", готовые топтать национальные интересы своей родины, вилять хвостом перед антиазербайджанскими кругами, да и вообще перед каждым, кто будет платить.

Почему они не унимаются? Потому что все они заражены страхом оказаться забытыми. Но это в конце концов так и произойдет, и, пожалуй, им уже надо свыкнуться с этой мыслью и как-нибудь свой крах пережить. Нужно потихоньку привыкать к роли лузеров и неудачников.

Что интересно - несмотря на все это, потерпевшие полный крах на всех фронтах лидеры "радикалов" и "политэмигранты" как ни в чем не бывало продолжают в социальных сетях голословно обвинять во всех смертных грехах власти.

И тут все просто. Не будут они строить из себя оппозицию, заграничные боссы перестанут их подкармливать за их шутовство.

Поэтому и распространяют безмерно амбициозные лидеры "радикалов" и "политэмигранты" громкие и пустые заявления и обещания, которые давно потеряли политическую и социально-экономическую остроту.

Эльман Мирзоев