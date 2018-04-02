Глава МИД Ирана посетит Азербайджан

2 апреля 2018 17:57

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Баку и Нахчыванскую автономную республику Азербайджана. Об этом сообщил ISNA иранский МИД, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Министр иностранных дел в четверг и пятницу совершит визит в Баку, столицу Азербайджана, где примет участие в министерской конференции Движения неприсоединения", - сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, отметив, что после этого в пятницу же министр отправится в Нахчыванскую автономную республику.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az