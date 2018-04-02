Глава МИД Ирана посетит Азербайджан
2 апреля 2018 17:57 172
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Баку и Нахчыванскую автономную республику Азербайджана. Об этом сообщил ISNA иранский МИД, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Министр иностранных дел в четверг и пятницу совершит визит в Баку, столицу Азербайджана, где примет участие в министерской конференции Движения неприсоединения", - сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, отметив, что после этого в пятницу же министр отправится в Нахчыванскую автономную республику.
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