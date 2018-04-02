Эгемен Бахыш: Регион нуждается в тесном сотрудничестве Турции и Азербайджана

Регион нуждается в тесном сотрудничестве Турции и Азербайджана, сказал Trend экс-министр Турции по делам ЕС Эгемен Бахыш, передает Day.Az.

По его словам, как известно, Турция и Азербайджан - это один народ и два государства, и сотрудничество между странами региону только на пользу.

"Турция в вопросе решения нагорно-карабахской проблемы всегда оказывает поддержку Азербайджану", - сказал Бахыш.

Как сказал экс-министр, Азербайджан также всегда поддерживает Турцию.

Он отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном, которые возглавляют президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, укрепляются, и это делает наши страны еще более сильными.

По словам Бахыша, благодаря политике, проводимой руководством братского Азербайджана, страна начала играть активную и важную роль в мировой энергетической политике.

"Турция гордится успехами Азербайджана", - сказал Бахыш.

Напомним, что Азербайджан и Турция являются инициаторами и участниками крупных энергетических и транспортных проектов в регионе. Среди них можно назвать проекты трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум. В прошлом году была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая обеспечит более активное экономическое и торговое сотрудничество между Анкарой и Баку с привлечением большого потока товаров из стран Центральной Азии в Европу.

В 2018 году заработает направленный на обеспечение энергетической безопасности Европы проект "Южный газовый коридор", а именно летом газ по Трансанатолийскому трубопроводу начнет поступать сначала в Турцию, а затем в 2020 году по Трансадриатическому газопроводу в Европу.

Подобные важные проекты служат экономическому благосостоянию не только Азербайджана и Турции, но и всего региона.