Президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении 125-летнего юбилея Ашуга Шемшира
2 апреля 2018 18:48 32
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 125-летнего юбилея Ашуга Шемшира.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
В 2018 году видному представителю ашугского творчества, заслуженному деятелю искусства Азербайджана Ашугу Шемширу (Шемширу Гурбан оглу Годжаеву) исполняется 125 лет.
Согласно распоряжению, министерству культуры и туризма совместно с Союзом ашугов Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 125-летием Ашуга Шемшира.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!