Глава МИД КНДР посетит Азербайджан
Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан и Россию, сообщает японская телекомпания NHK со ссылкой на многочисленные дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По их данным, министр направится в Азербайджан, где примет участие в конференции Движения неприсоединения (пройдет 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.
При этом телекомпания отмечает, что официальной информации от КНДР пока нет.
В российском МИД ранее заявили, что Москва прорабатывает визит главы МИД КНДР в Россию в ближайшей перспективе.
Эксперты связывают визит Ли Ён Хо в Россию, как и поездку руководителя страны Ким Чен Ына в Китай на прошлой неделе, с желанием Северной Кореи перед встречами с лидерами Южной Кореи и США заручиться поддержкой других стран - чтобы гарантировать себе сохранение политического строя и снижения военных угроз на переговорах по денуклеаризации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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