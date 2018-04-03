Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции - ФОТО

3 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром юстиции Турецкой Республики Абдульхамидом Гюлем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр Абдульхамид Гюль передал главе нашего государства приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, отмечено, что тесное сотрудничество между правоохранительными органами, в том числе министерствами юстиции, вносит вклад в дело дальнейшего расширения двусторонних связей.

Коснувшись в ходе беседы значения взаимных визитов между Азербайджаном и Турцией на всех уровнях, было отмечено, что нынешний визит министра юстиции Турецкой Республики Абдульхамида Гюля в Азербайджан также послужит делу укрепления сотрудничества между нашими странами.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, попросил передать и его приветствия Президенту Турции.