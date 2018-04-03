Подсчитаны потери армянской армии с начала года

По данным ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, в первом квартале 2018 года 9 из 11 зарегистрированных в Вооруженных силах случаев смерти произошли на оккупированных территориях Азербайджана, 2 - на территории Армении. Всего 3 инцидента произошли вследствие нарушения режима прекращения огня, а остальные - небоевые потери: 4 несчастных случая, 2 - проблемы со здоровьем, также зафиксирован случай убийства и доведения до самоубийства.

В 2018-ом число несчастных случаев выросло на 2. В 10 из 11 зафиксированных случаев смерти военнослужащие находились на службе, в одном случае военнослужащий был в отпуске. В 9 случаях первичным источником информации были официальные источники, говорится в докладе офиса.

Напомним, что в начале года организация "Диалог мира" подготовила отчет о смертях в армянской армии за 2010-2017 годы.

Выяснилось, что в результате нарушения режима прекращения огня в 2010-2017 гг. в военчастях ВС Армении умерло 235 военнослужащих, смерть 296 человек обусловлена преимущественно внутренними факторами. К ним относятся атмосфера безнаказанности в военчастях и убийства/самоубийства вследствие произвола, а также несчастные случаи по неосторожности, призыв в армию ребят с проблемами со здоровьем.

За 2010-2017 гг. зафиксировано 56 случаев убийств, 69 самоубийств, 90 несчастных случаев, проблемы со здоровьем стали причиной смерти 39 военнослужащих, нарушение правил безопасности - 16, бездействие вышестоящих и халатность - 9. Сотрудникам организации до сих пор не удалось установить причины смерти 17 военнослужащих.

"Очевидно, что после 2013 года параллельно росту количества жертв вследствие нарушения режима прекращения огня выросло число убийств, самоубийств, жертв несчастных случаев, проблем со здоровьем, халатности и т.д.", - констатирует организация.

Таким образом, в армянской армии четко прослеживается тенденция роста числа потерь в небоевых условиях.

Султан Керим