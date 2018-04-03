В Армении подскочило число особо тяжких преступлений

Число преступлений в Армении за первые два месяца 2018 года выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, отмечает газета "Айкакан Жаманак", передает Day.Az.

По данным издания, при этом выросло также количество тяжких и особо тяжких преступлений. За январь-февраль 2018 года в стране зарегистрировано 36 особо тяжких преступлений, притом, что в 2017 году за аналогичный период было зарегистрировано всего 29 подобных случаев.

В то же время количество тяжких преступлений за отчетный период возросло на 81 случай или на 22%.