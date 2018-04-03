Как армянский премьер топит Саргсяна

В Армении вот уже продолжительное время, исчисляющееся со дня объявления независимости, происходит серьезное обнищание населения. Проводимая властями политика привела к нарастающей фрустрации в обществе, ставящая под сомнение нормальное развитие нации в перспективе. Несмотря на усилие националистов в Армении и деятельность диаспорских организаций, происходит разрушение ценностных ориентиров самой нации на фоне уничтожения цементирующих и объединяющих свойств государства для населения: растет преступность, проституция, наркомания, миграция.



Все это в конечном итоге привело к потере жизненной мотивации у достаточно большого количества населения, ведущая к безразличию.

Кому выгодна подобная ситуация в Армении? Безусловно, властям, которые иначе как олигархически-преступной и не называют.

Армянские СМИ пишут, что премьер-министр Карен Карапетян начал статистическую борьбу с Сержем Саргсяном. Он в последнее время публикует экономические показатели, которые один впечатлительнее другого.

Безусловно, соответствие этих показателей в действительности остается главным вопросом общества, с учетом того, что за "подотчетный" период никаких ощутимых изменений в своей жизни, в плане уровня жизни армянское общество так и не почувствовало.

Однако проблемой Карена Карапетяна является вовсе не армянское общество, а правящая РПА и Серж Саргсян. В конце концов, верят ли простые армяне этим цифрам или нет - премьер-министра это не интересует.

Проблема в другом. Карен Карапетян публикует цифры, и Серж Саргсян должен либо проявить недовольство в связи с этим и сказать, что все равно этого мало, или должен признать, что Карен Карапетян проявил еще лучший результат, нежели ожидалось. Но в последнем случае Серж Саргсян встанет перед весьма сложным объяснением, а именно, почему и каким образом уволить премьер-министра, показавшего результат работы даже лучше, чем ожидалось?

Но как бы то ни было, а Армения давно стоит на краю пропасти. Страна подошла к определенному пограничному состоянию. Ожидаются сдвиги, которые поставят общество на путь саморазрушения.



С другой стороны, существуют предпосылки, при которых растущее недовольство населения, несмотря на его видимую общую пассивность, может легко перейти за контролируемую грань. Это приведет к социальному "взрыву" и настоящей революционной ситуации, сметающей все на своем пути.

Садиг Ахмедов