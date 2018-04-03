В Азербайджане учреждается еще одна новая медаль

3 апреля 2018 13:34

Будет учреждена медаль в честь 100-летия азербайджанского парламента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил спикер Огтай Асадов.

Он отметил, что в ближайшее время документ будет вынесен на обсуждение в ходе заседания Милли Меджлиса.

Отметим, в этом году парламенту Азербайджана исполняется 100 лет.

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