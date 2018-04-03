В Азербайджане учреждается еще одна новая медаль
3 апреля 2018 13:34 275
Будет учреждена медаль в честь 100-летия азербайджанского парламента.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил спикер Огтай Асадов.
Он отметил, что в ближайшее время документ будет вынесен на обсуждение в ходе заседания Милли Меджлиса.
Отметим, в этом году парламенту Азербайджана исполняется 100 лет.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:29 269