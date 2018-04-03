Совместные проекты Турции и Азербайджана служат человечеству. Об этом сказал Trend руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Неждет Унувар, передает Day.Az.

По словам Унувара, как известно в настоящее время две братские страны - Турция и Азербайджан реализуют ряд важных проектов, таких как TANAP и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), весьма значимых не только для развития наших стран, но и для всего региона.

По словам депутата в настоящее время Азербайджан сумел заметно усилить свои позиции в регионе и на мировой арене.

"В Азербайджане проводились Европейские игры, Баку стал ареной для проведения соревнований Формула 1, а также Игр Исламской солидарности, что также демонстрирует авторитет страны", - сказал Унунвар.

Депутат также отметил, что в этом году в Азербайджане будут отмечать 100-летие создание АДР.

"Азербайджан одно из немногих государств, которое дважды в течение одного столетия обрело независимость", - сказал Унунвар.

Депутат также отметил, что Азербайджан рано или поздно освободит от армянской оккупации свои исконные земли.

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