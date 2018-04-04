Болото авантюристов: оппозиция ради оппозиции

В наши дни мы проживаем в обществе, обеспеченном всеми необходимыми правами и свободами человека. В качестве прав и свобод гражданина необходимо отметить, в первую очередь, равенство перед законом по расовому, национальному, языковому, половому, религиозному и любому другому признаку, право на участие в культурной и политической жизни страны, а также право на свободу мысли, слова и совести. И естественно - право избирать и быть избранным на должности и в органы государственной власти.

В таком демократическом государстве, 100-летие которого мы отмечаем в этом году, существуют и должны существовать отличные друг от друга мнения. Одним из признаков развивающегося общества является конкуренция идей, основанная на желании индивидуумов преуспеть во благо своей страны.

Что такое политическая оппозиция? Оппозиционная политическая партия является альтернативным политическим институтом, деятельность которого намеренно направлена на то, чтобы смягчить эксцессы правящей партии, преследуя как законодательные, так и президентские должности.

Принято различать два типа политической оппозиции: "классическая" и "девиантная". "Классическая" оппозиция представляет собой альтернативу правящей партии, принимая легитимность правительства, а "девиантная" форма оппозиции отклоняется от общепринятых норм в обществе и является по своей сути антисистемной. Политические партии с антисистемной формой, не признающие легитимность правящей партии, никогда не приходят к власти, так как, будучи антисистемными, носят подрывной характер для общества. Именно к этой форме стоит отнести сегодняшнюю азербайджанскую оппозицию.

Первым признаком, раскрывающим "нездоровое политическое отклонение" оппозиции, является отсутствие альтернативной стратегии развития государства. Иными словами, понимания, что бы сделали оппозиционные политические партии, окажись они у власти. Ни для кого не секрет, что самой главной проблемой Азербайджана является территориальный конфликт с Арменией, и по его решению оппозиционные лидеры ничего не предлагают. Даются лишь популярные обещания о поднятии зарплат и пенсий, особенно работникам сферы образования и здравоохранения. При этом не представляется программа по образованию, здравоохранению, законодательству, экономике, финансовым институтам, банковской системе, налоговой и социальной сферам и т.д. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на жизненно важных секторах и путях разрешения проблем, звучат призывы выйти на улицу, которым очень малое количество граждан придает значение. Таким образом, оппозиция сохраняет за собой лишь бытовую антисистемность, к которой народ просто привык и не придает особого значения.

Второй признак - иссякший срок годности. Будучи самой крупной оппозиционной партией, ПНФА является "пережитой" политической партией для Азербайджана. Помимо крупных провалов в 90-х, стоит заглянуть в идеологию данной партии. НФА, как и "Народные фронты" в других странах, придерживается правых взглядов. "Правая", то есть националистическая идеология, совершенно не подходит многонациональному Азербайджану, который ставят в пример в качестве успешной модели толерантного государства. Кроме того, азербайджанский мультикультурализм является весомым аргументом на международной арене против мононациональной Армении. По этим причинам, появление у власти "правых" со своим националистическим настроем нанесло бы урон имиджу страны в международной политике.

По своей сути, "Народные и национальные фронты" не являются очень успешными. Одним из наглядных примеров является Франция, которая в отличие от Азербайджана, более склонна к забастовкам и революциям. Однако даже там Национальный фронт, возглавляемый Мари Ле Пен, не сумел добиться желаемых результатов. Обычно число проголосовавших за Национальный фронт не переваливало за 20%, и лишь на президентских выборах в 2017 Ле Пен набрала 38,3%. Тем не менее, такая рекордная отметка вызвана Brexit-ом, пошатнувшим веру европейских стран в ЕС, что и привело к активизации правых и правоцентристских партий.

Третьим признаком провала оппозиции являются призывы политических активистов, проживающих за границей, к насильственному изменению политического строя в государстве. Игнорируя всяческие здоровые способы ведения политической борьбы, активисты поливают грязью главу государства. Несомненно, это исходит из юридической необразованности. В 8-ой статье Конституции АР закреплено, что Президент Азербайджанской Республики представляет Азербайджанское государство внутри страны и во внешних делах, а также олицетворяет единство народа Азербайджана. Тем самым, оскорбления в адрес главы государства являются прямым оскорблением в адрес народа Азербайджана. Кроме того, лица, относительно недавно превратившиеся в политических активистов, отказываются от возвращения в Азербайджан для продолжения политической борьбы внутри страны. Вместо этого, сидя на Западе и получая финансовые средства от своих покровителей, проводят грязную политическую кампанию, что, в свою очередь, расценивается как непристойный акт, противоречащий нормам и этике политической борьбы.

Следовательно, опираясь на вышеперечисленные девиантные признаки, можно утверждать, что оппозиционные партии и политические активисты еще долго будут блуждать на просторах беспринципности в поисках случайного успеха.

Джавид Мамедзаде,

политический аналитик