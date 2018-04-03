В Армении из военкомата исчезло оружие и боеприпасы

Как стало известно газете "Жоховурд", в Ашоцском военном комиссариате Ширакской области произошел просто таинственный случай. Отсюда исчезли 2 автомата и 48 пуль, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.

"Все это было выявлено во время смены дежурных. Военный, принимающий смену, увидев пробел, доложил обо всем правоохранителям. Сейчас в военкомате ведутся допросы для того, чтобы понять, что все-таки произошло. Нам стало известно о том, что сотрудники военкомата, военные, которые были на дежурстве, уверенно твердят, что они не имеют ничего общего со всем этим. За комментариями мы обратились к военкому Ашоцка Левону Карапетяну, который сообщил, что пребывает в состоянии шока. "Я не знаю деталей случившегося. Поверьте, я ничего не скрываю, это просто выходит за рамки моей компетенции", - заявил он", - =пишет "Жоховурд".