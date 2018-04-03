Членство в организации "Движение неприсоединения" - в национальных интересах Азербайджана - ПОЛИТОЛОГ

Азербайджан верен принципам Движения неприсоединения и я думаю, что в период председательства в этой организации (2019 - 2020гг), достойно справится с задачами и требованиями международной повестки.

Такое мнение высказал Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов.

По мнению политолога, блок Движения неприсоединения - это серьезное объединение, и с момента создания до сегодняшнего дня играет существенную роль в усилении безопасности в регионе и в мире.

"На мой взгляд, есть смысл воспользоваться этой очередной возможностью и попытаться расширить географию стран-членов этой организации, поддерживающих объективную позицию Азербайджана по карабахскому урегулированию. Разумеется, речь не идет о том, что в однозначном порядке можно будет добиться колоссальных достижений в этом направлении, тем более, что у нас есть опыт председательства в Совете безопасности ООН. Тем не менее, эта возможность сулит определенные политические бонусы, в виде усиления авторитета и престижа нашей страны на международной авансцене", - сказал политолог, придав значимость тому, что главы государств и правительств стран-членов Движения выражают поддержку и сожаление в связи с нерешенностью нагорно-карабахского конфликта несмотря на принятые резолюции СБ ООН.

В заключение эксперт отметил, что членство в Движении неприсоединения - очередное свидетельство того, что Азербайджан не имеет каких-либо агрессивных устремлений и выступает за безопасность и разрядку в регионе и мире.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках (под которыми на момент основания организации подразумевались, прежде всего - Организация Североатлантического договора (НАТО) и Организация Варшавского договора, а также Организация Центрального Договора, Организация Договора Юго-Восточной Азии, АНЗЮС и т. п.).

Движение неприсоединения официально создано на Белградской конференции в сентябре 1961 года.

Азербайджан является полноправным членом Движения неприсоединения с 2011 года.

Матанат Насибова