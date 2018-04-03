Армения перестала быть безопасной страной даже для туристов

Жизнь в Армении становится все опаснее. В столице страны стреляют почти каждый день. На руках у населения немалое количество оружия, часть которого была вывезена так называемыми добровольцами из оккупированного Карабаха в дни апрельских боев. Теперь, оно то и дело дает о себе знать.

Но не только оружие, но и повышенный уровень агрессии в соседней стране заставляет ее граждан бросаться друг на друга и решать все вопросы насильственным путем.

Только вчера СМИ сообщили о том, как 35-летний мужчина ударил несколько раз ножом подростка за то, что тот сделал ему "непристойное предложение". Можно было просто дать затрещину, но мужчина, оскорбленный до глубины своей мужественности, выбрал насилие и порезал ребенка.

А сегодня стало известно, что ночью в Ереване опять стреляли. Как пишут СМИ, молодой ереванец из "Беретты" открыл огонь по двум женщинам, ранив одну из них. Об инциденте сообщает сайт криминальной хроники Shamsyan.com.

Участников инцидента трое: стрелявший - 24-летний житель ереванского административного округа Аван Владимир Погосян, и его жертвы - 23-летняя Маргарита Погосян (переводчица в одной из крупных армянских компаний) и 27-летняя Маргарита Казарян (менеджер сети супермаркетов SAS Group).

По данным источника, где-то около 16:30 по местному времени на перекрестке улиц Туманяна и Кохбаци молодые люди не поделили дорогу: кто-то из них специально толкнул кого-то плечом (кто кого - не сообщается). В результате Владимир Погосян достал "Беретту" и открыл огонь по женщинам.

Опять же, если уж "мужественность" ереванца была так уж уязвлена, ну ударил бы обидчицу - хотя поднимать руку на женщину это последнее дело. Но парень вытащил пистолет и выстрелил.

Все это говорит о предельной напряженности в армянском обществе, когда люди готовы взорваться от малейшего грубого слова. И, что примечательно, на этот случай у них почему-то всегда при себе оказывается оружие.

На этом фоне армянские аналитики обращают внимание на такой вопрос: а безопасно ли путешествие в Армению для туристов? Не только в плане нарваться на психованного "горца" с оружием, но и вообще - насколько обеспечена безопасность в этой стране*?

В связи со вчерашним инцидентом в фаст-фуде Burger King в самом центре Еревана, в котором пострадали иностранные туристы, перед властями города и страны встала задача - как можно быстрее замять вопрос и убедить иностранцев в полной безопасности Армении. В том числе в плане соблюдения техники безопасности в ресторанах.

Туристы могут быть спокойны: власти Армении следят за безопасностью газовых баллонов, сморозил в беседе со Sputnik Армения зампредседателя Госкомитета по туризму Армении Мехак Апресян.

Очень глупое заверение, потому что власти ну никак не могут знать о состоянии каждого газового баллона в стране, этим должны заниматься соответствующие структуры, которые пренебрегают своими обязанностями, в результате чего происходят трагедии.

Напомним, что накануне в ресторане в самом центре Еревана прогремел взрыв. По предварительным данным, разорвался баллон газа, при помощи которого поддерживается давление в бочках для розлива пива. Пострадали восемь человек, в том числе граждане России и Ирана.

Апресян поторопился указать на то, что пострадавшие были туристами-одиночками, то есть прибывшими на свою голову в Армению без турпакетов и, как следствие, не имеющие страховки. Но это не снижает тревоги о случившемся, тут же добавил он, чтобы смягчить впечатление. Представитель госкомитета выразил надежду, что имидж Армении от этого не пострадает.

Конечно, не пострадает. Туристы ведь не умеют читать по-армянски и не узнают новостей об очередном психопате, выстрелившем в грубо ответившую ему женщину, или о пырнувшем ножом подростка.

Зульфугар Ибрагимов