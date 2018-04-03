"Радикалы" от оппозиции доигрались - ПОДРОБНОСТИ

Повезло тем странам, где есть образованная, интеллектуальная, ответственная и, самое главное, вменяемая оппозиция.

А если оппозиция еще и способна осознавать значение своих действий и управлять ими, то это вообще благоденствие для государства.

К сожалению, Азербайджану в этом плане не повезло.

Кто такие Али Керимли, Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли, Ариф Гаджилы и другие "лидеры" радикальной оппозиции? Обыкновенные скандалисты и провокаторы, которые развернули бурную деятельность в социальных сетях, утомили всех имитацией так называемой "политической деятельности". Вопреки их ожиданиям и предсказаниям в стране никаких катаклизмов не происходит, наоборот, все идет к процветанию. Радикальную оппозицию в Азербайджане всерьез никто не воспринимает. Жизнь ушла вперед, реалии совсем другие, а эти политики все время пытаются своей трескотней остаться в тренде.

Уже давно известно, что главным фактором деятельности азербайджанской радикальной оппозиции являются деньги.

Одно время, лет эдак 10 назад, радикальная оппозиция от различных зарубежных организаций получала колоссальные суммы на проведение различного рода акций, как и подобает в таких случаях представителям "пятой колонны".

Считающие себя "лидерами" оппозиции Али Керимли, Джамиль Гасанли и Ариф Гаджилы еще помнят, как на эти средства регулярно устраивались дорогостоящие банкеты по любому поводу, куда приглашались лишь избранные.

Банкеты проводились в недешевых ресторанах и увеселительных центрах Баку, а если их посещали гости из зарубежных посольств, то считалось, что мероприятие удалось на славу.

В это же время их рядовые сторонники - "фронтисты" и "мусаватисты" - которые выполняли всю "грязную" работу для них, не получали даже мизерные средства для решения своих личных насущных проблем, с которыми они обращались к "лидерам". Денег на это не было.

Удивительно, с какой наглостью "лидеры" радикалов оболванивали активистов партий, сделав их жертвой своих личных амбиций. Вместо того, чтобы заниматься созидательной, полезной для себя и общества деятельностью, эти люди потратили впустую на призрачные и нелепые идеи "лидеров", которым было абсолютно плевать на них. Только под конец они поняли, что долгие годы шли за провокаторами, которых, в силу особенной наглости и подлости, действительно, и не сразу распознаешь.

Но как бы то ни было, а "лидеры" радикальной оппозиции остались, как в сказке, "у разбитого корыта", при этом практически растеряв своих сторонников.

Но как показывает печальная практика последних лет, "лидеры" не унимаются.

Эти мастера выдавать желаемое за действительное уже от безысходности начали противоречить даже своей, весьма специфической логике. Разбившиеся в пух и прах, они продолжают дискредитировать страну в социальных сетях, что похоже на саморазоблачение.

Но как-то ведь надо обеспечивать себя регулярными финансовыми вливаниями западных грантодателей и спонсоров. Разумеется, взамен приходится демонстрировать преданность своим покровителям. И здесь в ход идут различные показательные провокационные акции, популистские мероприятия, в общем, все то, что позволяет "лидерам" радикалов зарабатывать деньги.

Но деятельность "лидеров" радикальной оппозиции дает противоположный эффект, азербайджанский народ никогда не отступится от пути стабильного развития. Любые попытки организовать беспорядки и хаос у нас в стране обречены на провал.

Эльман Мирзоев