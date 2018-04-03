Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма «Абшеронский национальный парк» - ФОТО

3 апреля в Кино-центре Низами состоялась презентация документального фильма "Абшеронский национальный парк" из цикла "Девять чудес Азербайджана", являющегося проектом Общественного объединения IDEA.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

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