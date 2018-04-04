Глава МИД Афганистана посетит Азербайджан
Афганская делегация во главе с министром иностранных дел страны Салахуддином Раббани будет находиться с визитом в Азербайджане с 4 по 7 апреля. Об этом сообщили в среду Trend в посольстве Афганистана в Баку, передает Day.Az.
Раббани примет участие в промежуточной министерской конференции глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, которая пройдет в Баку.
Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку состоится промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".
Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля проходит заседание на уровне старших должностных лиц.
В конференции примут участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.
В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.
В министерской конференции Движения неприсоединения в Баку примет участие более 800 участников.
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