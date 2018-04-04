Посол: В период руководства страной Президента Ильхама Алиева сотрудничество между Израилем и Азербайджаном значительно расширилось

Отношения между Азербайджаном и Израилем значительно расширились в период руководства страной Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал Day.Az посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

По словам дипломата, стороны успешно развивают сотрудничество в сферах энергетики, экономики, обороны, архитектуры и компьютерных технологий,

"За эти годы можно отметить значительное число достижений в отношениях между Израилем и Азербайджаном, но, если попросите подчеркнуть самое важное, я отмечу визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Баку в декабре 2016 года", - сказал посол.

По его словам, в ходе данного визита стороны подписали меморандум о взаимопонимании и соглашение о создании совместной межправительственной комиссии.

"Дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами имеет первостепенную важность для обеих сторон. Я верю в то, что первое заседание межправительственной комиссии внесет значительный вклад в укрепление отношений", - отметил господин Став.

Дипломат также подчеркнул важную роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы.

"Географическое расположение Азербайджана превращает страну в важных хаб для транспортировки энергоресурсов в Европу. Если учитывать огромные запасы энергоресурсов в Туркменистане, то проект "Южный газовый коридор", в особенности трубопроводы TANAP и TAP, дадут большие возможность другим странам, среди которых можно отметить и Израиль", - сказал израильский дипломат.

По словам посла, ЮГК считается одним их самых амбициозных и важных в мире проектов в сфере энергетики.

"Азербайджан не раз доказывал миру свою способность, реализовывать смелые проекты. Я уверен, что проект "Южный газовый коридор" будет скоро реализован", - подчеркнул наш собеседник.

Дипломат также коснулся президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля, отметив, что свободные и независимые выборы очень важны для демократического общества.

"Очень важно то, что конституция Азербайджана дает право голоса всем гражданам, независимо от гендерных, этнических и религиозных различий. Азербайджан - первая страна в мусульманском мире, которая дала избирательное право женщинам. Важный момент - выборы проходят в год столетия Азербайджанской Демократической Республики", - сказал Дан Став.

Анаханум Хидаятова