Саргсян добился своего. Армяне смирились с коррупцией

Ситуацию, возникшую в Армении после изменения Конституции, подавляющее большинство политических сил характеризует как фикцию, которая в действительности ничего не меняет в системе власти, в механизме госуправления.

Тем более, ничего не изменится, если на должность премьер-министра будет назначен Серж Саргсян.

Но тут вопрос и в другом: готова и в силах ли армянская власть, именно по вине которой сегодня Армения окружена врагами, исправить ситуацию? Как показывают скупые цифры статистики и данные анализа независимых армянских экспертов - вряд ли. Социально-экономическая ситуация не только ухудшается, но, если так пойдет дальше, превратится в революционную. Есть все основания предполагать, что объем частных трансфертов, за счет которых во многом и выживали граждане Армении в течение последних лет, в последующие годы существенно сократится. Сократятся и без того скудные доходы армянского бюджета, который сопоставим с объемом поступающих в страну трансфертов. Дело в том, что трансферт, как ключевое понятие армянской экономической модели, имеет несколько предназначений. Первое и прямое, это средство выживания населения. Второе - высокодоходный бизнес для олигархических кланов, подконтрольных власти.

С другой стороны, политическая арена Армении уже давно превратилась в болото.

И когда Серж Саргсян заявляет, что "по бумагам все в порядке", тем не менее, к этому заявлению нужно отнестись со всей серьезностью. Бумаги для нынешней правящей саргсяновской власти имеют ключевое значение не только в чисто пропагандистском смысле. Они - это алиби, самозащита, безопасность на тот день, когда начнется процес "раскулачивания", хотя в этом случае бумаги и не помогут.

Саргсяновские бумаги нужны для внутренней защиты. За проходящие годы параллельно завершению стадии предварительного накопления капитала, возникла некая ситуация, когда для срощенного с властью бизнеса все постепенно по бумагам стало приходить в порядок, и бумага постепенно превращалась в проблему для стоящего во главе этой системы - в данном случае для Сержа Саргсяна. Речь в данном случае идет, конечно, не о финансовой документации, а о политической.

Транспортная и энергетическая блокада Армении способствовала фактическому демонтажу промышленного производства с последующей экспансией на армянский рынок продукции иностранного происхождения - от сельхозкультур из Ирана до высокотехнологических товаров из Арабских Эмиратов.

В свою очередь, когда стало понятно, что оставшемуся в республике населению деваться решительно некуда, но у большей части есть поддержка родственников из-за рубежа, на свет родилась резервационная схема бизнеса. Потоки импорта были распределены между олигархическими кланами, жестко подконтрольными власти, то есть речь идет о монополизации импорта при искусственном занижении покупательной способности иностранной валюты.

Таким образом, конвертируя получаемые в иностранной валюте трансферты в драм, курс которого искусственно укреплялся, население, направлявшее эти средства на потребительский рынок, вынуждено было втридорога покупать у импортеров-монополистов товары первой необходимости.

В то время как монополисты, конвертируя дорогой драм в дешевую иностранную валюту, избыток которой и создавали трансферты, извлекали сверхприбыли.



Как считают экономисты, даже разблокирование границы с Турцией не может принести социально-экономического облегчения, ибо монополисты, сконцентрировавшие в руках потоки импорта так или иначе убьют конкуренцию и на турецком направлении, ибо монополисту в сущности все равно, что продавать втридорога - товар, транзитируемый через Поти, или продукцию, завозимую из Турции. Что интересно, большинство жителей Армении смирились с коррупцией.



В Армении большинство воспринимает коррупцию как естественное явление и считают безнадежным борьбу с этим явлением.

Так что, если у Саргсяна все прекрасно "по бумагам", то у граждан Армении совсем наоборот. И в Армении про все это все прекрасно знают.

Садиг Ахмедов