Американские военные эксперты проводят семинар в Баку
4 апреля 2018 15:29 118
Эксперты Командования cухопутных войск США в Европе (USAREUR) проводят в Баку семинар на тему "Процесс принятия военного решения в ходе миротворческих операций". Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе мероприятия эксперты USAREUR проведут презентации в связи с процессом принятия военного решения в соответствии с миротворческой средой и другим темам.
На семинаре, который продлится до пятого апреля, участвуют военнослужащие азербайджанской армии.
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