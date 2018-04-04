Американские военные эксперты проводят семинар в Баку

4 апреля 2018 15:29

Эксперты Командования cухопутных войск США в Европе (USAREUR) проводят в Баку семинар на тему "Процесс принятия военного решения в ходе миротворческих операций". Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе мероприятия эксперты USAREUR проведут презентации в связи с процессом принятия военного решения в соответствии с миротворческой средой и другим темам.

На семинаре, который продлится до пятого апреля, участвуют военнослужащие азербайджанской армии.

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