Дочь крупного армянского мошенника освободили от налогов

В то время, как в Армении официально ужесточается налоговая политика, с предпринимателей неофициально дерут крупные взятки, вынуждая многих закрывать бизнес и бежать из страны, олигархи и члены их семей по непонятным причинам пользуются льготами.

Правительство Армении намерено предоставить льготы компании ООО "Алекс текстиль" дочери депутата от правящей партии Самвела Алексаняна, освободив от таможенной пошлины, пишет Epress.am со ссылкой на Hraparak.am. Этот вопрос будет решен на следующем заседании кабинета министров. Вопрос представит министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян. Он предлагает удовлетворить поданную "Алекс текстиль" заявку на льготу, которая освободит компанию от таможенной пошлины на импорт технологического оборудования, сырья и (или) материалов.

Речь о товарах из Турции и Узбекистана, в частности, ткани, нитках, пуговицах, крючков и прочем на сумму более $1 млн. 450 тыс.

Авторы идеи даже нашли для нее обоснование: "Наличие льготы станет серьезным стимулом для осуществления новых инвестиционных программ и, как результат, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, стимулирования местного производства и экспорта".

Как отмечает издание, правительство было особенно благосклонно к Астхик Алексанян и в конце прошлого года, когда подарило ей в безвозмездное пользование на 20 лет, с правом дальнейшей приватизации школу номер 7 в городе Артик Ширакской области, где должны открыть текстильное производство. Новый цех, открытый за счет армяно-чешского капитала, планируется задействовать до осени.

Самвел Алексанян по кличке "Лфик Само" пользуется большим доверием Сержа Саргсяна и является его подельником. В ответ президент создает приятелю и его семье все возможности для успешного продолжения ограбления страны. Примечательно, что на имя Лфика Само нет никакого бизнеса, он гол как сокол и даже "беден" как церковная мышь.

Полгода назад Серж Саргсян посетил тот самый "локомотив армянской экономики" - принадлежащее семье предприятие "Алекс текстиль", где проследил за, так сказать, ходом бизнеса. Сопровождал его в ходе экскурсии сам Самвел Алексанян, причем, не как хозяин, а просто так, по правилам гостеприимства.

Примечательно, что за пару месяцев до этого то же предприятие посетил и премьер Карен Карапетян. Лицезрея на фото рядом с премьером довольно улыбающегося Алексаняна, у армянской общественности и журналистов возник вопрос - как может владеть бизнесом депутат, если это запрещено законом? Тогда власти так же убеждали всех, что Алексанян не владелец бизнеса, а всего лишь мимо проходил и тоже решил заглянуть на огонек...

По мнению наблюдателей, эти визиты, форма общения между властями и олигархом, а теперь и предоставляемые семье вора льготы говорят о плотном сращении армянских властей с криминальным бизнесом.

Султан Керим