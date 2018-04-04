Чем угрожают региону новые военные поставки в Армению? - МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Накануне армянские СМИ сообщили о том, что Россия собирается выделить третий оборонный кредит Армении. Отмечается, что новый, третий по счету кредит для Армении будет беспроцентным, на полученные средства Ереван закупит новую партию "Искандеров".

Между тем, совершенно очевидно, что в условиях неразрешенности нагорно-карабахского конфликта любые поставки вооружений вне зависимости от их объемов и производства, поступившие в военный арсенал Армении, повышают угрозы в регионе и стимулируют рост напряженности.

С вопросом - чем угрожают региону новые российские военные поставки в Армению, Day.Az обратился к экспертам в Баку и Москве.

Итак, по мнению азербайджанского эксперта Заура Мамедова, поставки вооружений в Армению, которая на протяжении многих лет удерживает под оккупацией часть исконных азербайджанских территорий, полностью противоречат стратегическому партнерству между Азербайджаном и Россией и нарушают принципы и нормы международного права.

"Предоставляя стран- оккупанту очередной кредит на покупку вооружения, российская сторона нарушает свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ и не соблюдает принцип нейтралитета, который носит первичное значение для справедливого разрешения конфликта", - сказал Заур Мамедов.

По оценкам азербайджанского политолога, в условиях продолжающейся оккупации Арменией, а также ее неготовности к предметным переговорам с Азербайджаном, российские военные поставки в эту страну являются очередным шагом, несущим большие риски для всего региона.

В свою очередь, несколько иную точку зрения высказали в российском экспертном сообществе.

Наш собеседник - российский политолог Дмитрий Солонников - заявил о том, что обсуждение нового кредита, который может выдать Россия Армении на закупку новых российских систем вооружения, в целом не выбивается из логики всех предыдущих действий сторон, предпринимаемых на Южном Кавказе.

Политолог привлек внимание к нескольким аспектам.

"Во-первых, если данная операция состоится, то она будет уже третьей, продолжающей предыдущее аналогичное сотрудничество. Ничего нового. При этом два предыдущих кредита шли по линии уменьшения объемов финансирования. В 2016 году было выделено 200 млн. долларов, а в 2017 уже только 100 млн. долларов. Посмотрим, какая сумма может быть выделена в 2018 году. Во-вторых, речь идет о сотрудничестве стран ОДКБ, объединение оборонного потенциала которых - это одна из задач, стоящих перед организацией. И не только объединение оборонного потенциала, но и стандартизация вооружения, поддержание их на едином современном уровне. Это общие задачи всех стран ОДКБ. В-третьих, Россия последовательно выступает за решение всех проблем Южного Кавказа мирным путем, и в этом случае, поддержание баланса вооружений между странами региона - это одно из условий гарантии такого решения.

Оптимально было бы поддержание такого баланса без локальной гонки вооружений, но пока это нереализуемая задача.

В-четвертых, речь идет именно об оборонительных средствах, а не о средствах нападения, те же "Искандеры". В-пятых, планирующаяся сделка - это еще и бизнес. Прежде всего, Россия выдает кредит своим собственным предприятиям-производителям соответствующих систем вооружений. Чистый бизнес", - отметил российский эксперт.

По мнению Дмитрия Солонникова, обсуждающийся проект операции с возможным кредитованием Армении Россией под контракт на поставку российских средств обороны - это стандартное продолжение долгосрочной политики, которое не стоит рассматривать как нечто из ряда вон выходящее.

Напомним, что в 2016 году Россия выделила Армении кредит в 200 миллионов долларов.

Как сообщают армянские источники, на эти средства Ереван приобрел пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы "Игла-С", наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки "Автобаза-М", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А ("Солнцепек"), снайперские винтовки и другие виды вооружений. В октябре 2017 года стало известно о заключении двумя странами нового кредитного соглашения на сумму 100 миллионов долларов. Как недавно заявил заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов в Ереване, Россия в текущем году начнет поставки военной продукции в рамках этого кредита.

Матанат Насибова