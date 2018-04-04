Исламский мир должен принудить Армению к деоккупации азербайджанских территорий - МНЕНИЕ ИЗ ТУРЦИИ

Участившиеся провокации армянской стороны на линии соприкосновения огня наглядно подтверждают агрессивную политику Еревана в отношении Азербайджана, которую проводит Армения на протяжении двадцати с лишним лет.

Об этом заявил Day.Az турецкий политолог Сардар Кайа.

По его словам, такая политика армянского руководства показывает, что правящий режим так и не вынес должных выводов после поражения военных подразделений этой страны в апреле 2016 года.

По оценкам эксперта, такими методами действующий режим Армении показывает всему международному сообществу, что игнорирует законы и принципы международного права, и что не готов к предметным переговорам с Азербайджаном.

"Препятствие мирному решению карабахской проблемы показывает суть упертой политики этого государства. Правящий режим будет и дальше всячески торпедировать предметные переговоры, чтобы удержать статус-кво. Армянская сторона не оставляет попыток спровоцировать азербайджанскую армию, чтобы в очередной раз лживо обвинить ее в нарушениях режима прекращения огня и тем самым пустить пыль в глаза международному сообществу. Разумеется, это также часть агрессивных планов армянской политики.

##990789#

Считаю, что провокационные шаги армянской стороны однозначно должны быть осуждены со стороны мирового сообщества. Армению необходимо принудить к выполнению требований, указанных в резолюциях Совбеза ООН", - заявил Сардар Кайа.

Политолог отметил, что Армения - террористическое государство, которое наглым образом продолжает навязывать миру идеологию фашизма и политику агрессии.

"Армянский сепаратизм является автором геноцида в Ходжалы, Карабахе, погромов в Баку и Сумгайыте, и что все эти исторические факты игнорируют, прежде всего, ведущие государства. Угроза, исходящая от армянского терроризма, очень серьезная, и этот факт не должен оставаться в тени от внимания мирового сообщества. Наряду с сопредседателями МГ ОБСЕ, Турцией и Пакистаном, другие страны исламского мира должны оказать давление на страну агрессора-Армению, чтобы принудить ее к деоккупации азербайджанских территорий", - сказал наш собеседник.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова