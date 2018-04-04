Президент Ильхам Алиев принял госминистра по информации и средствам коммуникации Иордании и госминистра иностранных дел ОАЭ - ФОТО
4 апреля 2018 16:30 1 943
4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра по информации и средствам коммуникации Иорданского Хашимитского Королевства Мухаммеда аль-Мумани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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4 апреля Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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