Президент Ильхам Алиев принял госминистра по информации и средствам коммуникации Иордании и госминистра иностранных дел ОАЭ - ФОТО

4 апреля 2018 16:30

4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра по информации и средствам коммуникации Иорданского Хашимитского Королевства Мухаммеда аль-Мумани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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Х Х Х

4 апреля Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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