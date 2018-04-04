Курсанты ВВУ им.Гейдара Алиева участвуют в учениях - ФОТО - ВИДЕО

Согласно учебному плану и программе Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева на специально оборудованном полигоне проводится интенсивная подготовка курсантов по всем специальностям. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе учений личный состав сдает зачеты по предметам специальной и боевой подготовки, а также поэтапно выполняет учебные стрельбы из бронетехники, артиллерийских установок и различных видов стрелкового оружия.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

