Али Керимли и Джамиль Гасанли продолжают шоу неудачников - ПОДРОБНОСТИ

Азербайджанская радикальная оппозиция, несмотря на большой опыт поражений и провалов, так и не набралась политической мудрости. История ничему не научила "лидеров" так называемого "Национального совета" Али Керимли и Джамиля Гасанли, которые превратили эту организацию в "живой труп".

Эта организация нужна лишь для отчетности перед западными спонсорами, дабы наглядно продемонстрировать им "кипучую деятельность" отечественной радикальной оппозиции. Эти люди называют себя "ведущей оппозицией", хотя на самом деле сложно избавиться от ощущения, что их самих все время кто-то ведет.

Они до сих пор не поняли, что принцип "заграница нам поможет" не может быть перенесен из популярной комедии в реальность. И самое главное - объединяться с кем бы то ни было против своей страны и использовать для достижения целей сомнительные методы - это подло и аморально.

Пораженческие настроения в радикальной оппозиции - явление вполне объяснимое с психологической точки зрения. Многие уже окрестили Али Керимли и Джамиля Гасанли неудачниками и еще больше знают, что радикальная оппозиция давно проиграла на всех фронтах. В этом нет сомнений даже у самих "лидеров": поражение полное, по-честному, потому что азербайджанский народ не разделяет их взгляды на настоящее и будущее страны.

Кстати, об этом соратники говорят им прямо в лицо. Но у этих так называемых "лидеров" есть одно подленькое человеческое свойство, которое, вообще-то, и привело их к полному провалу. И Керимли, и Гасанли полностью пренебрегают другими мнениями и отказываются слушать кого-либо. Вот в этом и заключается их понимание "настоящей" демократии.

Но как бы там ни было, а сегодня азербайджанская радикальная оппозиция охвачена апатией и депрессией. Она практически не делает никаких реальных движений, чтобы хотя бы изобразить свое присутствие на политическом поле. И не потому, что для этого не созданы условия, а потому что ясно видит результат. А результат этот нулевой. Думать в такой ситуации о какой-то вероятной деятельности - это просто смешно.

Эльман Мирзоев