Элин Сулейманов: Азербайджанские земли не являются "разменной монетой"

Международно признанная территория Азербайджана незаконно оккупирована Арменией, и уже целые поколения азербайджанцев выросли вдали от дома.

Об этом написал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в своей статье в Washington Times об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дипломат напомнил, что эти азербайджанские земли являются родиной около одного миллиона человек, а не "разменной монетой", как однажды выразилось руководство Армении.

"Переговоры между Арменией и Азербайджаном под эгидой Минской группы ОБСЕ продолжаются вот уже четверть столетия, а никакого конкретного прогресса до сих пор не достигнуто. Возможно, именно из-за отсутствия результатов некоторые предпочитают использовать абстрактные понятия, обсуждая оккупированные азербайджанские земли и изгнание азербайджанцев", - отметил Сулейманов.

По его словам, решить нагорно-карабахский конфликт не так просто, как найти верную математическую формулу, и термин "компромисс" крайне удобен для некоторых, так как позволяет не делать различий между агрессором и жертвой агрессии.

"Любое мирное решение для того, чтобы быть продолжительным, должно принимать во внимание не только неустойчивый статус-кво, но и долгосрочные перспективы региона. Для азербайджанцев это означает признание их сильной привязанности к Карабаху, а также возвращение изгнанных людей в свои дома. Для армян же Карабаха это выражается в стремлении находиться в безопасности, а также в возможности самоуправления", - написал посол.

По его словам, говоря о компромиссах, важно признавать достоинство и право каждой из сторон на существование, и в то время как Азербайджан признаёт равные права за всеми своими гражданами вне зависимости от их религии и национальности, Армении всё ещё предстоит показать, что её видение шире сильно упрощённых рассуждений в канве этнической принадлежности.

"Естественно, что подобная патовая ситуация вызывает разочарование в азербайджанском обществе. И политическое руководство страны об этом знает. А следовало бы знать и властям Армении, и международным посредникам. Потому что подобные настроения будут только усиливаться, покуда не будет достигнут прогресс. К тому же развитие самой Армении зависит от того, насколько скоро будет разрешён конфликт", - отметил Сулейманов.

Он напомнил, что Карабах является неотъемлемой и, вероятно, основной болевой точкой азербайджанской идентичности.

Сулейманов отметил, что многие армяне также по праву зовут Карабах своей родиной, и, тем не менее, оккупированные Арменией территории сегодня по большей части пустуют, так как с них было изгнано азербайджанское население.

"Их [азербайджанцев Карабаха] нельзя до бесконечности удерживать вдали от родных домов. Оба общества должны научиться жить бок о бок. И для армян первым важным шагом должно стать осознание того, что реальные люди, которых они жестоко изгнали с их же земель, - вовсе не абстрактные статистические числа", - подчеркнул Сулейманов.