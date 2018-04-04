Мария Захарова о назначении нового посла России в Азербайджан

4 апреля 2018 19:30

"Существует такое правило, что российское внешнеполитическое ведомство не комментирует назначение послов до указа президента страны", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос о назначении российского посла в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по ее словам, это правило существует еще с 1990-х годов: "Только после соответствующего указа президента РФ о назначении посла в ту или иную страну можно информировать общественность и комментировать данный факт".

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