Мария Захарова о назначении нового посла России в Азербайджан

"Существует такое правило, что российское внешнеполитическое ведомство не комментирует назначение послов до указа президента страны", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос о назначении российского посла в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по ее словам, это правило существует еще с 1990-х годов: "Только после соответствующего указа президента РФ о назначении посла в ту или иную страну можно информировать общественность и комментировать данный факт".