Глава МИД Индии посетила могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО
4 апреля 2018 19:51 170
4 апреля находящаяся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж посетила в Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
Затем, побывав в Шехидляр хиябаны, гостья почтила память героических сынов и дочерей Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18:22