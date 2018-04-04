Глава МИД Индии посетила могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО

4 апреля 2018 19:51

4 апреля находящаяся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж посетила в Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем, побывав в Шехидляр хиябаны, гостья почтила память героических сынов и дочерей Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az