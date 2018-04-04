Президент Ильхам Алиев внёс изменения в структуру Минсельхоза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 14 июля 2010 года номер 1015 "Об обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Азербайджана" и "Об утверждении структуры ряда органов центральной исполнительной власти", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно изменениям, слова "Главная государственная инспекция технического контроля" заменяются на "Главная государственная служба технического контроля при министерстве сельского хозяйства Азербайджана".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и предоставить главе государства предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать об этом главу государства; проконтролировать приведение в соответствие с распоряжением нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением и проинформировать Кабинет министров.