Президент Ильхам Алиев внёс изменения в структуру Минсельхоза
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 14 июля 2010 года номер 1015 "Об обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Азербайджана" и "Об утверждении структуры ряда органов центральной исполнительной власти", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменениям, слова "Главная государственная инспекция технического контроля" заменяются на "Главная государственная служба технического контроля при министерстве сельского хозяйства Азербайджана".
Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и предоставить главе государства предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать об этом главу государства; проконтролировать приведение в соответствие с распоряжением нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением и проинформировать Кабинет министров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Чем угрожают региону новые военные поставки в Армению? - МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Ордухан головного мозга: штрихи к портрету «диссидентов»
Али Керимли и Джамиль Гасанли продолжают шоу неудачников - ПОДРОБНОСТИ
Ордухан головного мозга: штрихи к портрету «диссидентов»
Şamaxıda ağır qəza: Yaralılar var
Şamaxıda AĞIR QƏZA: Yaralılar var
США и Франция договорились продолжать борьбу с "ИГ" до конца
Düşmənə böyük zərbə vurmuş xüsusi təyinatlılarımız
Ольга Ростропович: Для меня Баку – особенный город - ФОТО
Apple разрабатывает вогнутый внутрь экран
-
4 Апр. 15:10 5 832
-
4 Апр. 10:21 5 298
-
4 Апр. 10:26 4 484
-
4 Апр. 16:37 3 171
-
4 Апр. 16:34 2 744