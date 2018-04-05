Фонд Гейдара Алиева подарил Азербайджанскому музею ковра карабахский ковер XVII века "Хатаи" - ФОТО

4 апреля в Музее азербайджанского ковра открылась выставка новых ковров и эскизов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Выставка организована Министерством культуры и туризма, Общественным объединением "Региональное развитие" (ОО РР) Фонда Гейдара Алиева, Музеем азербайджанского ковра и экопарком - Центром культуры Зиря. В рамках выставки также состоялась презентация книги "Бакинские ковры. Новые эскизы" и карабахского ковра "Хатаи" XVII века, переданного музею Фондом Гейдара Алиева.

Выступившая на мероприятии директор Музея азербайджанского ковра Ширин Меликова отметила, что этот проект реализуется при поддержке Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Говоря об истории ковроделия в нашей стране, директор музея рассказала о развитии этого искусства в настоящее время. Отметив, что государство постоянно проявляет большое внимание к ковроделию, Ш.Меликова отметила, что сегодня азербайджанские ковры известны во всем мире. Она выразила признательность Первой леди Мехрибан Алиевой за поддержку для включения в экспозицию Музея ковра новых исторических ковров.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев рассказал об успехах, достигнутых в культурной жизни нашей страны. Отметив, что презентация таких проектов находится в ряду отмеченных успехов, министр сказал: "Сегодня мы являемся свидетелями знаменательного события. Насколько древней является история искусства азербайджанского ковроделия, настолько различны виды ковров. В рамках проекта "Бакинские ковры. Новые виды" экопарка - Центра культуры Зиря составлены 29 новых видов ковров, относящихся к Бакинской группе. На основании этого сотканы ковры, подготовлена книга "Бакинские ковры. Новые эскизы". Как известно, экопарк - Центр культуры Зиря создан по инициативе Фонда Гейдара Алиева в 2015 году. В сферу деятельности Центра входят Музей ковра, Учебный центр ковроделия и Предприятие ковроткачества в Зиря. Азербайджанские ковры играют большую роль в нашей истории. На Предприятии ковроткачества в Зиря, действующем с 2016 года, успешно осуществляется создание ковров классических и современных видов в соответствии с традициями ковроделия Бакинской группы Азербайджана. Ковер - часть нашего образа жизни. Сегодня мы являемся свидетелями того, как под руководством президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой успешно реализуются проекты во всех сферах нашей культуры. Наглядным свидетельством этого является возвращение в нашу страну и передача музею при поддержке Фонда Гейдара Алиева ковра "Хатаи", относящегося к XVII веку. За счет собственных возможностей Фонд осуществляет работу по возвращению в нашу страну азербайджанских ковров, и добивается этого. Наша культура, перешагивая сегодня пределы нашей страны, представляется в различных странах. В нашу страну приезжают многочисленные туристы. Одним из объектов, с которыми они знакомятся, является Музей ковра. Пользуясь случаем, выражаю признательность всем, кто вложил труд в презентацию этого проекта".

Затем Музею азербайджанского ковра был передан известный карабахский ковер XVII века "Хатаи", возвращенный в нашу страну из-за рубежа при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Ковер "Хатаи" занимает особое место среди азербайджанских ковров. В свое время эти ковры, сотканные в Карабахе, были увезены в зарубежные страны по Шелковому пути. К сожалению, сейчас в нашей стране не осталось таких ковров. С этой точки зрения возвращение ковра "Хатаи" в Азербайджан при поддержке Фонда Гейдара Алиева является большим вкладом в нашу культуру.

В рамках выставки состоялась презентация книги "Бакинские ковры. Новые эскизы". В книге отражена информация о декоративно-прикладном искусстве, традициях классического творчества в бакинских поселках, группе бакинских ковров. Книга составлена видными специалистами и искусствоведами в сфере ковроделия. В издании предоставлена широкая информация об искусстве ковроделия в Азербайджана, классических бакинских коврах, в частности новых видах ковра.

В мероприятии принял участие генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

Выставка, которая продлится до 15 апреля, произвела на гостей большое впечатление.

Отметим, что этот ковер - второй подарок, переданный музею Фондом Гейдара Алиева. Так, в 2017 году Музею азербайджанского ковра был передан образец ширванской вышивки XVIII века, доставленный в нашу страну при поддержке Фонда Гейдара Алиева.