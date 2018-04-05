Завершается ряд процессов, связанных с президентскими выборами в Азербайджане
5 апреля 2018 08:56 123
Завершается срок представления в соответствующие избирательные комиссии заявлений для наблюдения на территории избирательного округа за ходом президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 11 апреля. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, заявления должны быть поданы за 5 дней до начала выборов, то есть до 6 апреля.
Кроме того, не менее чем за 5 дней до голосования должно быть завершено образование в исключительных случаях избирательных участков за пределами населенных пунктов.
Процесс передачи избирательных бюллетеней в Центральную избирательную комиссию также завершается до 6 апреля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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