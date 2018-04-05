Эльмар Мамедъяров: Конфликт в Нагорном Карабахе является угрозой для всего мира

Для обеспечения экономического развития и стабильности в мире необходимо уважение международного права.

Об этом в четверг в Баку сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является угрозой не только для региона, но и всего мира. Нагорно-карабахский конфликт, продолжил министр, является основным препятствием для экономического развития и обеспечения мира в регионе.

Как отметил Мамедъяров, Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Однако, к сожалению, требования этих резолюций до сих пор не выполнены, добавил министр.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook