Глава МИД Венесуэлы осудил нарушение территориальной целостности стран

"Мы часто становимся жертвами внешних сил, которые пытаются продолжать дестабилизировать ситуацию, угрожая миру и демократии в стране. Они внедряют незаконные санкции, которые отражаются на экономическом и финансовом развитии страны. Подобная угроза лишь сплачивает нас", - сказал Монсеррат.

Глава МИД Венесуэлы добавил, что сегодня, в XXI веке страны вновь сталкиваются с последствиями "холодной войны".

"Продолжается вмешательство во внутренние дела государств, а Движение неприсоединения хочет сыграть свою положительную роль в решении проблем. Мы намерены развивать организацию для того, чтобы служить социальной справедливости в мире. Мы должны пресекать вмешательство во внутреннюю политику стран. Мы должны с уважением относиться ко всем культурам, религиям, принципам территориальной целостности и правам человека, включая мир и развитие", - отметил Монсеррат.