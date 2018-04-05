Президент Ильхам Алиев встретился с главами МИД Сербии и Непала - ФОТО
5 апреля 2018 11:37 1 212
11:37
5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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11:31
5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Прадипом Кумаром Гьявали.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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12:27