Президент Ильхам Алиев встретился с главами МИД Сербии и Непала - ФОТО

5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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11:31

5 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Прадипом Кумаром Гьявали.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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