Против президента Союза армян России могут завести уголовоное дело

Спор, возникший между президентом Союза армян России Ара Абрамяном и армяно-российским бизнесменом Рубеном Геворгяном, пока не разрешен.

Официальный представитель компании "2Н Компани" Юрий Семенов ранее в беседе с армянским Первым Информационным сообщил, что по данному вопросу обратился в приемную резиденции президента РФ Владимира Путина: ему пообещали решить этот вопрос в установленный срок.

Напомним, что совладелец компании "2Н Компани", армяно-российский бизнесмен Рубен Геворгян уже длительное время заявляет о том, что председатель Союза армян России Ара Абрамян пытается завладеть также и другой - принадлежащей бизнесмену долей в компании, и, по словам Геворгяна, чтобы добиться этого, "возбуждено заказное уголовное дело".

В беседе с Первым Информационным Юрий Семенов сказал, что пока не получил ответа из приемной президента, добавив, что если этот полученный ответ его не удовлетворит, он обратится повторно. "Наверное, пока проводят проверки, я считаю, что в ближайшем времени будет какая-то реакция. Мне не назвали конкретных сроков, сказали - в максимально короткое время, я считаю, что это время пока не прошло, иначе уже бы отреагировали".

Собеседник издания подчеркивает, что и с противной стороны не было никакой реакции: "По моим сведениям, Ара Абрамян сейчас живет в США, там получает лечение, а его представители не выходили на связь", - сказал Семенов.

Юрий Семенов добавляет: "Когда я получу официальный ответ, и он меня не удовлетворит, я во второй раз обращусь в администрацию президента: я уже сейчас собираю материалы. Может быть, придет такой ответ - вот, мы посмотрели, отправили туда-то, и я для всех этих мест собрал все необходимые документы, и в ближайшее время все это подытожу. Я не успокоюсь, пока не добьюсь результата. Будем ждать ответа".

На вопрос о том, какой конкретно результат он ожидает, Юрий Семенов ответил: "Я ожидаю, что должно быть заведено встречное уголовное дело - за искажение информации и клевету. Противная сторона должна принести извинения. Я имею в виду не мне конкретно: Ара Абрамян должен попросить прощения у Рубена Цолаковича".

Садиг Ахмедов