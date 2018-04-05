Азербайджан - самая защищенная от внешних рисков страна в регионе - МНЕНИЕ

Азербайджан - самая защищенная от внешних рисков страна в регионе

Азербайджан на сегодняшний день является одной из самых безопасных стран региона, наиболее защищенных от внешних рисков.

Такое мнение высказала Day.Az политолог Ксения Бебуришвили.

По ее словам, Азербайджан из всех стран южнокавказского региона добился наибольших успехов в своем развитии.

"Любая страна проходит какой-то сложный период своего становления, но не каждая приходит через даже самый большой срок времени к реальному развитию. В этом смысле в качестве яркого примера можно представлять Азербайджан, который прошел не простой путь становления с момента обретения своей независимости. Все эти годы страна динамично развивалась, и с каждым годом становилась более уверенно на жизненные рельсы, за счет поднятия экономики, улучшения уровня жизни и на мой взгляд, залогом всех этих перемен была и есть сбалансированная и продуманная государственная политика. Руководство страны очень разумно подошло к решению задач, стоящих перед государством, взяв за основу политику реформирования практически во всех сферах экономики. Закономерно, что экономика является составной частью политики любого государства и возрождать ее необходимо в первую очередь. Сегодня, с призмы нынешнего дня, можно рассуждать о том, что Азербайджан проделал огромную работу для того, чтобы занять достойное место в системе международных отношений, обрести статус лидера региона, и иметь высокий авторитет в мире. Думаю, все эти достижения являются результатом кропотливой работы на уровне государства, которая активно продвигается и сегодня.

Наряду с эффективной внешней политикой, Азербайджан выстроил собственную модель успешного внутреннего развития. Это особенно очевидно не только в столице страны, больших городах, но и в регионах. Считаю, что страна, которая уверенно проводит смелую внутреннюю политику, обречена на успех. И Азербайджан - свидетельство именно такой модели государства. Можно очень много говорить о достижениях страны в ряде отраслей, о политике добрососедства которую проводит Азербайджан на протяжении долгих двадцати с лишним лет. Но как мне кажется важно то, что основой для всех этих успехов является безопасность и внутренний порядок в стране, и гарантом этого выступает государство", - заявила политолог, добавив, что это свидетельствует о грамотной и выверенной государственной политике страны.

Матанат Насибова