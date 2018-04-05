Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества

5 апреля 2018 13:36

В рамках проходящей в Москве VII Конференции по международной безопасности, заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с иранской делегацией, возглавляемой министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Амиром Хатеми.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности.

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